Голод в армії РФ: ГУР показало окупанта, на якому "форма висить, як на вішалці"
Російські військові, які беруть участь у війні проти України, все частіше скаржаться на повну відсутність належного забезпечення на передовій.
Як пише РБК-Україна, про це свідчить перехоплення телефонного дзвінка, отримане українськими розвідниками. Запис опублікований 3 лютого на YouTube-каналі ГУР МО.
Так, нове аудіоперехоплення ГУР МО України оголило реальний стан справ на передовій: російські окупанти на фронті стрімко втрачають вагу та бойовий дух через відсутність їжі та води.
У зафіксованій розмові один із російських військових емоційно описує свій стан, скаржачись, що їм нічого їсти й пити, а через виснаження він настільки схуд, що форма "висить, як на вішалці".
За словами окупанта, постачання продуктів у його підрозділі фактично припинилося.
"Та як тут можуть бути справи? Не жремо, не п'ємо ні**я... Якщо боком повернуся - взагалі не помітиш мене. Форма висить, як на вішалці просто!" - скаржиться "визволитель" своєму товаришу.
Загарбник іронізує, що ідентифікувати його на позиціях можна хіба що за бородою - настільки сильно він схуд.
Такі скарги, за даними української розвідки, є типовими й дедалі частіше звучать у перехопленнях розмов російських військових, що свідчить про глибокі проблеми з постачанням і ставленням командування до особового складу.
У ГУР МО України нагадали, що російські військовослужбовці, які не бажають ставати "гарматним м’ясом", мають можливість зберегти життя. Для цього їм пропонують скористатися проєктом "Хочу жить" та звернутися через спеціальний Telegram-бот.
Що відбувається на фронті
