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У Кабміні розповіли, коли завершиться будівництво корпусу "Охматдиту"

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 14:38
У Кабміні розповіли, коли завершиться будівництво корпусу "Охматдиту"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Це питання знаходиться на особистому контролі міністра охорони здоров’я

Кабінет міністрів прийняв рішення, щоб цьому році був остаточно добудований новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що завершення всіх будівельних робіт і прийняття їх в експлуатацію очікується вже в наступному місяці.

"Сьогодні ми також прийняли останнє бюрократичне рішення, щоб в цьому році був остаточно добудований новий корпус "Охматдиту". Завершення всіх будівельних робіт і прийняття їх в експлуатацію ми очікуємо вже в наступному місяці. Тобто фактично до кінця березня це має відбутись", - заявив він.

За його словами, це питання знаходиться на особистому контролі міністра охорони здоров’я.

"Задача: в цьому році запустити "Охматдит", - заявив Гончарук.

Раніше був опублікований закон про направлення 200 мільйонів гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді направити 200 млн гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

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