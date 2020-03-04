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Голик: сотні доріг, садків, шкіл і стадіонів на карті України

Новини » Політика     04.03.2020 - 10:02
Голик: сотні доріг, садків, шкіл і стадіонів на карті України
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Координатор "Великого будівництва" розповів про основні джерела фінансування проекту

Координатор, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, проекту "Велике будівництво", показав карту України, на якій відзначені сотні інфраструктурних проектів, будівництво яких почалося 1 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Голика в Facebook.

За даними Голика, проект включає в себе будівництво і капітальний ремонт 4 000 км доріг "Укравтодору", 2 500 км доріг, які знаходяться на балансах ОДА та місцевих рад, 155 дитячих садків, 236 шкіл, 169 стадіонів і спортивних комплексів, 212 прийомних відділень з усім обладнанням в опорних лікарнях, 422 амбулаторії.

Голик: сотні доріг, садків, шкіл і стадіонів на карті України

Фінансування об'єктів здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та Державного фонду регіонального розвитку.

На будівництво і капітальний ремонт доріг Укравтодор отримає в 2020 році близько 85 млрд гривень, ще 22 млрд з Дорожнього фонду отримають облдержадміністрації на дороги місцевого значення.

Як заявив Голик в ефірі телеканалу "Україна 24", це гроші з трьох джерел.

"Перший - безпосередньо гроші з Дорожнього фонду. Було прийнято відповідну постанову Кабміну і 31 млрд підуть на капітальний ремонт доріг. Друге джерело - гроші міжнародних фінансових організацій, це близько 6,5 млрд грн. І третій - державні гарантії. Укравтодор планує залучити гроші держбанків - це близько 19,5 мільярда. Два необхідних для цього закону Верховна Рада нещодавно прийняла", - зазначив Голик.

Як писало РБК-Україна, за словами Юрія Голика, "Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному плануванню.

"Велике будівництво" почалася вчасно завдяки своєчасному планування, - Голик Голик показав об'єкти "Великого будівництва", які будуються в Києві
Новини України УкравтодордорогиЮрій Голик
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