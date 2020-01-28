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Радник прем'єра Голик пообіцяв до літа добудувати "Охматдит"

Новини » Медицина     28.01.2020 - 13:56
Радник прем'єра Голик пообіцяв до літа добудувати "Охматдит"
Фото: Юрій Голик (поем-служба)

За словами Голика, в результаті будуть запущені кілька нових відділень

Довгобуд "Охматдет", будівництво якого було розпочате дев'ять рлків тому і до сі не завершилось, буде добудований до літа 2020 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Кожен день нероботи на повну потужність - це не врятовані дитячі життя", - написав Голик.

За його словами, в результаті почнуть працювати кілька відділень, а операцій трансплантації кістковогомозку тут буде проводиться в чотири рази більше.

"Також скоро старт програми щодо центрів екстреної медицини по всій країні", - підкреслив він.

Раніше Юрій Голик розповів, як в Дніпрі побудувалихірургічний корпус Центру матері та дитини імені Руднєва. Це перше дитячий медичний заклад в Дніпропетровській області, який отримав власнукардіохірургію.

В цілому за 4 роки Дніпропетровська ОДА побудувала в області три кращі дитячі лікарні в країні.

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