Часы переводим уже в марте: точная дата и куда крутить стрелки
Украина готовится к очередному переходу на летнее время в 2026 году. Несмотря на попытки отменить сезонный перевод стрелок, соответствующий закон до сих пор не вступил в силу, поэтому в конце марта украинцы снова изменят график сна.
РБК-Украина рассказывает, когда и куда должны перевести стрелки часов украинцы.
Главное:
- Переход на летнее время состоится 29 марта 2026 года.
- Стрелки часов переводим на 1 час вперед в 03:00.
- Закон об отмене перевода часов до сих пор не подписан президентом.
- Из-за перехода фактический световой день удлинится, но это может вызвать временный стресс для организма и нарушение биоритмов.
Когда и куда переводить стрелки
Переход на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта. В 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед.
Это означает, что этой ночью украинцы будут спать на час меньше. Большинство современных гаджетов (смартфоны, компьютеры, смарт-часы) изменят время автоматически, однако механические устройства придется настроить вручную.
Почему перевод времени до сих пор не отменили
Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который должен был закрепить зимнее время (GMT+2) как постоянное для всей территории Украины. Однако документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. Поскольку закон не вступил в силу, сезонные изменения времени остаются обязательными.
Следующее возвращение на зимнее время запланировано на 25 октября 2026 года.
Часовые пояса в Украине
Около 85% территории страны расположены во втором часовом поясе. Однако географические особенности создают определенные расхождения:
- часть Закарпатья относится к первому часовому поясу;
- Луганская, Донецкая области и восток Харьковской и Запорожкой областей - к третьему.
Поэтому в самых западных и самых восточных точках Украины разница с астрономическим временем может превышать один час.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как подготовиться к переходу на летнее время. Специалисты советуют заранее менять режим сна, ограничить кофеин, больше находиться на утреннем свете и скорректировать вечерние привычки, чтобы легче адаптироваться к смене времени.
Также мы писали, как перевод часов может влиять на психическое состояние людей. Врач объясняет, что смена времени иногда вызывает усталость, тревожность или обострение хронических болезней, но из-за стрессов войны украинцы стали легче переносить такие изменения.