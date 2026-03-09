Годинники переводимо вже в березні: точна дата та куди крутити стрілки

Україна готується до чергового переходу на літній час у 2026 році. Попри спроби скасувати сезонне переведення стрілок, відповідний закон досі не набув чинності, тож наприкінці березня українці знову змінять графік сну.

РБК-Україна розповідає, коли і куди мають перевести стрілки годинників українці.

Головне: Перехід на літній час відбудеться 29 березня 2026 року.

Стрілки годинника переводимо на 1 годину вперед о 03:00 .

. Закон про скасування переведення годинників досі не підписаний президентом.

досі не підписаний президентом. Через перехід фактичний світловий день подовжиться, але це може спричинити тимчасовий стрес для організму та порушення біоритмів.

Коли і куди переводити стрілки

Перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 29 березня. О 03:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.

Це означає, що цієї ночі українці спатимуть на годину менше. Більшість сучасних гаджетів (смартфони, комп'ютери, смартгодинники) змінять час автоматично, проте механічні пристрої доведеться налаштувати вручну.

Чому переведення часу досі не скасували

Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який мав закріпити зимовий час (GMT+2) як постійний для всієї території України. Однак документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Оскільки закон не набув чинності, сезонні зміни часу залишаються обов'язковими.

Наступне повернення на зимовий час заплановане на 25 жовтня 2026 року.

Часові пояси в Україні

Близько 85% території країни розташовані у другому часовому поясі. Проте географічні особливості створюють певні розбіжності:

частина Закарпаття належить до першого часового поясу ;

; Луганська, Донецька області та схід Харківщини і Запоріжжя - до третього.

Через це у найзахідніших та найсхідніших точках України різниця з астрономічним часом може перевищувати одну годину.