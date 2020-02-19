В РНБО розповіли, як має проходити спільне патрулювання на Донбасі

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Прикордонники повинні стояти на кордоні, Нацгвардія має контролювати прилеглу територію

Патрулювання кордону на Донбасі має проходити, щоб відбулися вибори за українським законом на українській території, щоб припинилася ця війна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми "Україна 24".

Данілов зазначив, що прикордонники повинні стояти на кордоні, Нацгвардія має контролювати прилеглу територію, а жителі місцевих громад могли б брати участь у спільному патрулюванні.

"Є наші прикордонники, які повинні стояти на кордоні, є наша Нацгвардія, яка повинна контролювати прилеглу територію, і є жителі місцевих громад, які так само, за хорватським прикладом, могли б брати участь у спільному патрулюванні. Але це не означає, що це будуть бойовики. Мова не йде про тих людей, які мали зброю", - зазначив він.

Данілов уточнив, що Україна не буде патрулювати з тими, хто вбивав українців.

"Є представники місцевих громад, які є на тих територіях. Люди, які мають українську прописку, які є місцевими, мають право брати участь у таких патрулях. Ми будемо розуміти, що це за людина, чим вона займалась в той час, коли була окупація. Ще раз підкреслюю - це не можуть бути люди, які вбивали українців", - заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО заявив, що процес спільного патрулювання кордону здійснюватися при узгодженні з ОБСЄ або іншою міжнародною організацією. Мова йде про те, що будуть встановлені протоколи, де буде обумовлено - хто і як повинен патрулювати кордон.

Зазначимо, в Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що приклад та досвід Хорватії буде взято до уваги під час обговорення ідеї про створення спільних патрулів на Донбасі за участю представників України, тимчасово окупованих територій і ОБСЄ.