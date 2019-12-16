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У ДМС назвали мету легалізації подвійного громадянства

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:32
У ДМС назвали мету легалізації подвійного громадянства
Фото: Максим Соколюк (facebook.com/maxim.sokoliuk)

Український паспорт будуть давати без відмови від іншого громадянства

Легалізація подвійного громадянства в Україні готується в рамках так званої "програми імміграції". Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За його словами, до Верховної ради вже подано відповідний президентський законопроект. Він також зазначив, що закон про подвійне громадянство необхідний для "наповнення людьми".

"Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати людей як громадян України, незважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта ", - підкреслив Соколюк.

Він також зазначив, що в законі будуть прописані обмеження щодо країн міграційного ризику, в тому числі Російської Федерації.

"Подвійне громадянство - це в деякому роді програма імміграції до України. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. Тому повинні запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте до України", - зазначив Соколюк.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що закон про подвійне громадянство можуть прийняти до кінця 2019 року.

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