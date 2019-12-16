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В ГМС назвали цель легализации двойного гражданства

Новости » Политика     16.12.2019 - 13:32
В ГМС назвали цель легализации двойного гражданства
Фото: Максим Соколюк (facebook.com/maxim.sokoliuk)

Украинский паспорт будут давать без отказа от другого гражданства

Легализация двойного гражданства в Украине готовится в рамках так называемой "программы иммиграции". Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

По его словам, в Верховную раду уже подан соответствующий президентский законопроект. Он также отметил, что закон о двойном гражданстве необходим для "наполнения людьми".

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта ", - подчеркнул Соколюк.

Он также отметил, что в законе будут прописаны ограничения в отношении стран миграционного риска, в том числе Российской Федерации.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину", - отметил Соколюк.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года.

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