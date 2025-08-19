Gmail атакуют хакеры: аккаунты миллиардов пользователей находятся под угрозой
Пользователям Gmail стоит быть особенно осторожными: в сети фиксируются масштабные атаки на аккаунты. Хакерская группа ShinyHunters сумела получить доступ к базе данных Google Salesforce.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Что произошло
В компании подтвердили инцидент и заявили, что утечка затронула "общие данные" - такие как имена клиентов и компаний, но пароли похищены не были.
Тем не менее, эксперты предупреждают: пользователи сервисов Google, включая Gmail и Google Cloud, оказались под серьезной угрозой. Основной риск - фишинговые атаки.
Как работают мошенники
Первые жалобы уже появились на Reddit. Пользователи описывают, что с ними связывались "сотрудники Google", якобы сообщая о взломе аккаунта.
Сценарии атак выглядят так:
- мошенники инициируют "сброс пароля" и пытаются перехватить данные для входа, чтобы заблокировать владельца аккаунта
- используется метод так называемых dangling buckets - устаревших адресов доступа, позволяющих похищать данные или внедрять вредоносное ПО в Google Cloud.
Под угрозой оказываются не только компании, но и частные пользователи. По оценкам, опасность нависла над 2,5 млрд человек по всему миру.
Как защитить себя
Google рекомендует пользователям срочно усилить безопасность своих аккаунтов:
- пройти проверку безопасности Google, чтобы система автоматически выявила уязвимости и дала рекомендации
- подключить программу расширенной защиты Google, которая блокирует подозрительные файлы и ограничивает доступ к Gmail для сторонних приложений
- использовать ключи доступа вместо паролей для защиты от фишинга.
Эксперты предупреждают: нужно сохранять бдительность. Если с вами связываются "сотрудники поддержки", требующие сброса пароля или других действий, не доверяйте. Google никогда не запрашивает такие изменения по телефону или email.
