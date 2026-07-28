Глобальный сбой Xbox: тысячи пользователей потеряли доступ к аккаунтам и играм

Какие услуги оказались под ударом?

Проблемы работы сети Xbox начали фиксировать вечером 27 июля. По данным сервиса Downdetector и официальной страницы статуса Microsoft, неполадки затронули сразу несколько основных направлений:

Профили и аккаунты: игроки не могут войти в собственные аккаунты или сталкиваются с внезапными отключениями.

Магазин и подписки: возникли сбои при покупке и поиске игр в цифровом маркетплейсе.

Приложения и мобильные сервисы: наблюдаются сбои при запуске приложений и социальных функций.

Сбой задел владельцев устройств Series X/S, Xbox One и Xbox 360. На начальном этапе пользователи сообщали о невозможности запустить даже дисковые версии игры, поскольку система требовала обязательной авторизации.

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Что говорят в Microsoft?

В компании подтвердили наличие проблемы и сообщили, что инженеры уже работают над устранением неполадок.

По последним данным Microsoft, ситуация постепенно улучшается. В частности, специалистам уже удалось возобновить полноценную работу игр на физических дисках.

В то же время в компании предупреждают, что игроки по всему миру все еще могут наблюдать временные задержки и сбои при входе в аккаунты, покупке контента или запуске цифровых версий игр.

Заметим, что технический сбой произошел через несколько недель после того, как в Xbox уволили 1600 сотрудников и объявили о планах сократить еще 1600 рабочих мест до конца июня 2027 года.