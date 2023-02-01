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Глобальный удар по внутреннему врагу. Малюк объяснил массовые обыски от СБУ

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 15:22
Глобальный удар по внутреннему врагу. Малюк объяснил массовые обыски от СБУ Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники Службы безопасности проводят масштабные оперативные действия по всей Украине для того, чтобы выявить предателей и агентов российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Он заявил, что на всей территории Украины проводятся масштабные оперативно-следственные действия. Основной целью является выявление лиц, которые своей деятельностью вредят безопасности Украины.

Речь идет о:

  • предателей Украины и агентов российских спецслужб;
  • представителей организованной преступности;
  • чиновников, чиновников и коррупционеров.

"Мы выполняем задачу, поставленную Президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому - массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап той комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать - мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", - сказал Малюк.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Служба безопасности вместе с БЭБ проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Все подробности по сегодняшним массовым обыскам по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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