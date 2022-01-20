Ердоган підтвердив свій візит в Україну на початку лютого
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій візит в Україну. Він відбудеться на початку лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.
"На початку наступного місяця у мене буде візит в Україну",- сказав Ердоган під час пресконференції з президентом Сальвадору Найібом Букеле.
За словами турецького лідера, його засмучує, що між Україною і Росією панує Військова атмосфера. Він додав, що Туреччина має відносини з обома країнами.
Нагадаємо, раніше про можливе візит Ердогана в Україну повідомили турецькі ЗМІ. За їхніми даними, він проведе зустріч тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.
Відзначити, Ердоган запропонував Зеленському і Путіну обговорити розбіжності в Туреччині.