Глазков: від кваліфікації моряків залежить престиж України та безпека судноплавства

Морська адміністрація готова надати будь-яку допомогу в розслідуванні трагедій суховантажів "Arvin" (затонулого біля берегів Туреччини) і " Волго-Балт-179 " (затонулого біля берегів Румунії), на борту яких перебували українці. Такі трагедії не повинні повторюватися.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив виконуючий обов'язки голови державної служби морського та річкового транспорту України Андрій Глазков.

"Ми готові надати будь-яку допомогу в розслідуванні вищезазначених трагедій, в яких загинули наші співгромадяни. Попри всі труднощі, Морська адміністрація зацікавлена в тому, щоб показувати хороші результати в роботі", - заявив Глазков.

Він також зазначив, що до закінчення розслідування може говорити тільки про попередні висновки. Але, як у випадку з суховантажем "Arvin", який затонув біля берегів Туреччини, так і з судном "Волго-Балт-179", основною причиною аварії могли стати погодні умови.

"Я спілкувався з другим помічником капітана судна "Arvin", коли трапилася перша аварія, і з владою Туреччини. З їх слів, судно вийшло в море в шторм, коли хвиля досягала висоти 6 м, а для такого типу судна і при трьох метрах виходити в море не те, що не бажано, а заборонено. У випадку з "Волго-Балтом 179", на жаль, трагедія повторилася при таких же - критичних умов. Сипучий вантаж, велика хвиля... Для цього типу суден не передбачені такі навантаження", - додав Глазков.

У цілому ж, він вважає, що українські моряки за багато років добре зарекомендували себе на ринку.

"Наші вузи випускають висококваліфікованих фахівців, які, повірте мені, цінуються за кордоном. Щорічно Україна готує для світової галузі судноплавства величезну кількість кадрів, тисячі моряків, і трагедії, які, зокрема, сталися через критичні погодні умови, ні в якому разі не повинні позначитися на їх репутації", - додав Глазков.

Говорячи про завдання Морської адміністрації, він зазначив, що в пріоритеті - поліпшення кваліфікації моряків. На його думку, це і престиж України, і безпека судноплавства в цілому.

"Одним з основних приводів для створення відомства став інспекційний візит в Україну комісії Міжнародної морської організації (IMO). Експерти IMO склали акт про виконання Україною положень конвенції і дали термін для усунення виявлених недоліків (відсутність координації у діях, пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, неналежне виконання вимог положень міжнародних конвенцій)", - резюмував Андрій Глазков.