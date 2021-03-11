Аварія суховантажу біля Румунії: врятованих українських моряків доставлять в Констанцу

Група нафтового обслуговування припинила пошуки українського моряка, який пропав без вісті після аварії суховантажу в Чорному морі. Решту врятованих членів екіпажу доставлять в Констанцу.

Про це повідомило агентство AGERPRESS.

Як повідомляється, 10 врятованих членів екіпажу отримали першу допомогу на борту судна GSP Falcon (дев'ять чоловіків і одна жінка). Пізніше жінка, стан якої погіршився, була вивезена вертольотом в Констанцу. Решта дев'ять членів екіпажу будуть доставлені туди судном GSP Falcon.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох осіб.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією по телефону +40212303660.

Крім того, у мережі інтернет з'явилося відео рятувальної операції на місці аварії судна в Чорному морі.