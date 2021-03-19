Глазков: от квалификации моряков зависит престиж Украины и безопасность судоходства

Морская администрация готова оказать любую помощь в расследовании трагедий сухогрузов "Arvin" (затонувшего у берегов Турции) и " Волго-Балт-179 " (затонувшего у берегов Румынии), на борту которых находились украинцы. Такие трагедии не должны повторяться.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил исполняющий обязанности главы государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

"Мы готовы оказать любую помощь в расследовании вышеупомянутых трагедий, в которых погибли наши сограждане. Несмотря на все трудности, Морская администрация заинтересована в том, чтобы показывать хорошие результаты в работе", - заявил Глазков.

Он также отметил, что до окончания расследования может говорить только о предварительных выводах. Но, как в случае с сухогрузом "Arvin", затонувшим у берегов Турции, так и с судном "Волго-Балт-179", основной причиной крушения могли стать погодные условия.

"Я общался со вторым помощником капитана судна "Arvin", когда случилась первая авария, и с властями Турции. С их слов, судно вышло в море в шторм, когда волна достигала высоты 6 м, а для такого типа судна и при трех метрах выходить в море не то, что не желательно, а запрещено. В случае с "Волго-Балтом 179", к сожалению, трагедия повторилась при таких же - критических - условиях. Для этого типа судов не предусмотрены такие нагрузки", - добавил Глазков.

В целом же, он считает, что украинские моряки за много лет хорошо зарекомендовали себя на рынке.

"Наши вузы выпускают высококвалифицированных специалистов, которые, поверьте мне, ценятся за рубежом. Ежегодно Украина готовит для мировой отрасли судоходства огромное количество кадров, тысячи моряков, и трагедии, которые, в том числе, произошли из-за критичных погодных условий, ни в коем случае не должны сказаться на их репутации", - добавил Глазков.

Говоря о задачах Морской администрации, он отметил, что в приоритете - улучшение квалификации моряков. По его мнению, это и престиж Украины, и безопасность судоходства в целом.

"Одним из основных поводов для создания ведомства стал инспекционный визит в Украину комиссии Международной морской организации (IMO). Эксперты IMO составили акт о выполнении Украиной положений конвенции и дали срок для устранения выявленных недостатков (отсутствие координации в действиях, связанных с обеспечением безопасности мореплавания, ненадлежащее выполнение требований положений международных конвенций)", - резюмировал Андрей Глазков.