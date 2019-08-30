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Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня

Новини » Політика    30.08.2019 - 18:20
Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться наступного тижня
Ілюстративне фото (twitter.com NashaRada5)

Зустріч у нормандському форматі відбудеться в Берліні 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, у Берліні відбудеться зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції та Росії щодо організації саміту в "нормандському форматі". Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За словами Ушакова, зустріч зовнішньополітичних радників країн "нормандської четвірки" офіційно підтверджена та відбудеться вже на початку наступного тижня в Берліні.

"Ця інформація офіційно підтверджена: 2 вересня в Берліні відбудеться черговий раунд консультацій за участі дипломатичних радників. Від нас (РФ - ред.) буде Сурков", - заявив представник Кремля.

Помічник Путіна зазначив, що радники розглянуть питання врегулювання ситуації на Донбасі та підготовки до саміту в нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі". Представник РФ зазначив, що спочатку повинна відбутися зустріч радників, які підготують фундамент для саміту.

Також РБК-Україна писало, що зустріч у "нормандському форматі" з врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже в найближчі тижні. Про це свідчить спільна декларація лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції. Так, організацією саміту займатимуться Німеччина та Франція, а сама зустріч відбудеться у Парижі.

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