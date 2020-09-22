ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голови МЗС Угорщини та України відвідають Закарпатську область

Автор: Андрій Козловський

Міністри закордонних справ України й Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто 23 вересня проведуть зустріч у Закарпатській області. Вони обговорять питання двосторонніх відносин.

Популярні новини

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств візьмуть участь в церемонії передачі Закарпатській області угорської гуманітарної допомоги, обговорять реалізацію домовленостей із широкого спектру українсько-угорських відносин, зокрема поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

Крім того, в кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Угорщина