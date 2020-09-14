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Глави МЗС України та Угорщини на Закарпатті обговорять двосторонні відносини

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 12:45
Глави МЗС України та Угорщини на Закарпатті обговорять двосторонні відносини
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сійярто 23 вересня проведуть зустріч на Закарпатті. Міністри обговорять питання двосторонніх відносин.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Серед питань, які сторони планують обговорити розвиток взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах.

"Введені в Україні та Угорщині обмеження для в'їзду іноземців в зв'язку з поширенням коронавіруса накладають певні обмеження на усіх громадян, незалежно від статусу. На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом - обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без уповільнень" - зазначив Кулеба.

Міністри погодилися, що соціально-економічний успіх Закарпаття може стати історією успішних відносин між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, Угорщина продовжує ветувати засідання комісії Україна-НАТО. В Угорщині вимагають, щоб Україна забезпечила права нацменшин в країні.

В кінці липня президент Володимир Зеленський планував на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном вирішити мовне питання, проте зустріч перенесли до поліпшення епідеміологічної ситуації.

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