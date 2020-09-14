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Главы МИД Украины и Венгрии на Закарпатье обсудят двусторонние отношения

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 12:45
Главы МИД Украины и Венгрии на Закарпатье обсудят двусторонние отношения
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто 23 сентября проведут встречу на Закарпатье. Министры обсудят вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Среди вопросов, которые стороны планируют обсудить - развитие взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

"Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом - обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без замедлений" - отметил Кулеба.

Министры согласились, что социально-экономический успех Закарпатья может стать историей успешных отношений между Украиной и Венгрией.

Напомним, Венгрия продолжает ветировать заседание комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.

В конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.

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