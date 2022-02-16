Глави МЗС країн G7 зберуться цього тижня на термінове засідання щодо України, - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн "великої сімки" (G7) цього тижня проведуть екстрену нараду щодо ситуації навколо України. Зустріч має відбутися в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, міністри з США, Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії планують зустрітися на полях Мюнхенської безпекової конференції цієї п'ятниці та проведуть переговори протягом трьох днів.

"Міністр закордонних справ Йосімас Хаясі цього тижня планує представляти Японію на зустрічі, в якій також беруть участь Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Європейський союз", - йдеться в повідомленні.