Глави МЗС країн G7 зберуться цього тижня на термінове засідання щодо України, - ЗМІ
Міністри закордонних справ країн "великої сімки" (G7) цього тижня проведуть екстрену нараду щодо ситуації навколо України. Зустріч має відбутися в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, міністри з США, Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії планують зустрітися на полях Мюнхенської безпекової конференції цієї п'ятниці та проведуть переговори протягом трьох днів.
"Міністр закордонних справ Йосімас Хаясі цього тижня планує представляти Японію на зустрічі, в якій також беруть участь Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Європейський союз", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно міністри G7 заявили, що мають намір ввести економічні санкції проти Росії в разі військової агресії і вторгнення та пообіцяли вжити термінових заходів щодо підтримки української економіки.
Зазначимо, раніше стало відомо, що лідери країн "Великої сімки" - Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великобританії - можуть провести віртуальну зустріч 24 лютого.