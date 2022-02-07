ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лідери G7 мають намір обговорити ситуацію навколо України на віртуальній зустрічі, - Bloomberg

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 20:29
Лідери G7 мають намір обговорити ситуацію навколо України на віртуальній зустрічі, - Bloomberg Фото: лідери G7 мають намір обговорити ситуацію навколо України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн "Великої сімки" - Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великобританії - можуть провести віртуальну зустріч 24 лютого. Зокрема, вони хочуть обговорити нарощування Росією військових поблизу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела видання, знайомих з цим питанням, метою зустрічі стане обговорення санкцій проти РФ, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

Інше джерело сказало, що дата ще не визначена остаточно і може бути перенесена в залежності від того, як будуть розвиватися події.

Відносини з Росією були серед тем, що обговорювалися дипломатами країн "Великої сімки", які зустрічалися в Берліні протягом двох днів наприкінці січня.

Нагадаємо, згідно з даними Reuters російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення на територію України.

Додамо, що Financial Times повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати навчання з ядерної зброї, як попередження для НАТО, щоб Альянс не втручався у разі війни з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України G7
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка