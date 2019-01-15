ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Глави МЗС країн Балтії та Польщі провели переговори з керівництвом порту в Маріуполі

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:57
Глави МЗС країн Балтії та Польщі провели переговори з керівництвом порту в Маріуполі
Фото: глави МЗС під час відеозв'язку (twitter.com/PavloKlimkin)

Переговори відбувалися через відеозв'язок

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України, які не змогли сьогодні 15 січня потрапити в Маріуполь через важкі погодні умови, провели переговори із міською владою та керівництвом порту міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Twitter

Як зазначається, дипломати, зокрема, обговорили наслідки російської економічної блокади.

"На зв’язку Маріуполь: міська влада та керівництво порту. З перших вуст про наслідки російської економічної блокади, яка б’є по життю місцевих мешканців.Обговоримо також перспективи розгортання масштабних інфраструктурних проектів та підтримки соціальних ініціатив", - написав Клімкін. 

Глави МЗС країн Балтії та Польщі провели переговори з керівництвом порту в МаріуполіНагадаємо, сьогодні військовий гелікоптер з міністрами закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України не долетів до Маріуполя через важкі погодні умови. Він приземлився на аеродромі у Дніпрі. 

Зазначимо, міністри повинні були відвідати Донбас. Поїздка була запланована для ознайомлення диполоматів з перешкодами свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.

Клімкін обговорив зі спікером Сеймаса Литви українсько-литовську співпрацю Клімкін обговорив з главою МЗС Литви протидію агресії РФ
Новини України МаріупольПавло Клімкін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся