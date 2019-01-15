Глави МЗС країн Балтії та Польщі провели переговори з керівництвом порту в Маріуполі

Фото: глави МЗС під час відеозв'язку (twitter.com/PavloKlimkin)

Переговори відбувалися через відеозв'язок

Міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України, які не змогли сьогодні 15 січня потрапити в Маріуполь через важкі погодні умови, провели переговори із міською владою та керівництвом порту міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у Twitter.

Як зазначається, дипломати, зокрема, обговорили наслідки російської економічної блокади.

"На зв’язку Маріуполь: міська влада та керівництво порту. З перших вуст про наслідки російської економічної блокади, яка б’є по життю місцевих мешканців.Обговоримо також перспективи розгортання масштабних інфраструктурних проектів та підтримки соціальних ініціатив", - написав Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні військовий гелікоптер з міністрами закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України не долетів до Маріуполя через важкі погодні умови. Він приземлився на аеродромі у Дніпрі.

Зазначимо, міністри повинні були відвідати Донбас. Поїздка була запланована для ознайомлення диполоматів з перешкодами свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.