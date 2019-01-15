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Главы МИД стран Балтии и Польши провели переговоры с руководством порта в Мариуполе

Новости » Политика    15.01.2019 - 15:57
Главы МИД стран Балтии и Польши провели переговоры с руководством порта в Мариуполе
Фото: главы МИД во время видеосвязи (twitter.com/PavloKlimkin)

Переговоры происходили через видеосвязь

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины, которые не смогли сегодня 15 января попасть в Мариуполь из-за погодных условий, провели переговоры с городскими властями и руководством порта города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Twitter.

Как отмечается, дипломаты, в частности, обсудили последствия российской экономической блокады.

"На связи Мариуполь: городская власть и руководство порта. Из первых уст о последствиях российской экономической блокады, которая бьет по жизни местных жителей.Обсудим также перспективы развертывания масштабных инфраструктурных проектов и поддержки социальных инициатив", - написал Климкин.

Главы МИД стран Балтии и Польши провели переговоры с руководством порта в МариуполеНапомним, сегодня военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя из-за плохой погоды. Он приземлился на аэродроме в Днепре.

Отметим, министры должны были посетить Донбасс. Поездка была запланирована для ознакомления диполоматов с препятствиями свободе судоходства через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

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