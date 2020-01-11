Глави МЗС Канади і США обговорили розвіддані про авіакатастрофу МАУ

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Міністри обговорили інформацію про те, що український літак могла збити іранська ракета

Міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань обговорив зі своїм американським колегою, державним секретарем Майком Помпео авіакатастрофи рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Про це йдеться на сайті МЗС Канади.

Секретар Помпео висловив співчуття родині та близьким загиблих канадців і запропонував повне сприяння уряду США в проведеному розслідуванні.

"Міністри обговорили інформацію, яка вказує на те, що літак, імовірно, був збитий іранської ракетою земля-повітря, можливо, ненавмисно", - говориться на сайті МЗС.

Обидва міністри погодилися бути в тісному контакті, оскільки ця ситуація продовжує розвиватися.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдруге по телефону обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Зеленський зазначив, що українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.