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Главы МИД Канады и США обсудили разведданные об авиакатастрофе МАУ

Новости » Общество     11.01.2020 - 04:09
Главы МИД Канады и США обсудили разведданные об авиакатастрофе МАУ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Министры обсудили информацию о том, что украинский самолет могла сбить иранская ракета

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филип Шампань обсудил со своим американским коллегой, государственным секретарем Майком Помпео авиакатастрофу рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Об этом говорится на сайте МИД Канады.

Секретарь Помпео выразил соболезнования семье и близким погибших канадцев и предложил полное содействие правительства США в проводимом расследовании.

"Министры обсудили информацию, которая указывает на то, что самолет, вероятно, был сбит иранской ракетой земля-воздух, возможно, непреднамеренно", - говорится на сайте МИД.

Оба министра согласились оставаться в тесном контакте, поскольку эта ситуация продолжает развиваться.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во второй раз по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию относительно расследования причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране. Зеленский отметил, что украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. По его словам, самолет могли сбить случайно.

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