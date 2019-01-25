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Глави МЗС Чехії та Данії наступного тижня відвідають Донбас

Новини » Політика    25.01.2019 - 22:10
Глави МЗС Чехії та Данії наступного тижня відвідають Донбас
Фото: Павло Клімкін та Томаш Петршічек (twitter.com/PavloKlimkin)

Міністри відвідають Маріуполь 29 січня

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Чеської Республіки Томаш Петршічек та Королівства Данія Андерс Самуельсен 29 січня здійснять спільну поїздку на Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС України

Як зазначається, міністри відвідають Маріуполь з метою отримання актуальної інформації про безпекову, гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил, зумовлену російською військовою блокадою українських морських портів в Азовському морі та триваючою військовою агресією Росії проти України.

Зокрема, програмою поїздки передбачено відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

Нагадаємо, 15 січня  міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України повинні були відвідати Маріуполь, однак військовий гелікоптер з міністрами  не долетів до міста через важкі погодні умови. Він приземлився на аеродромі у Дніпрі. Міністри провели переговори із міською владою та керівництвом порту Маріуполя у режимі онлайн-конференції. 

РБК-Україна писало,, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас 18 січня у Києві провів зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкином. 

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