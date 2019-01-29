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Глави МЗС Чехії, Данії та України відвідали КПВВ "Гнутове" на Донбасі

Новини » Політика    29.01.2019 - 17:33
Глави МЗС Чехії, Данії та України відвідали КПВВ "Гнутове" на Донбасі
Фото: візит міністрів на Донбас 29 січня (dsns.gov.ua)

Міністри ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Данії - Андерс Самуельсен та Чехії - Томаш Петршічек 29 січня відвідали пункт надання допомоги населенню на КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС)

Як зазначається, міністри відвідали мобільний пункт пропуску, а також пункт надання допомоги Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Пункти встановлені для створення належних санітарно-гігієнічних, побутових умов, надання медичної (медико-санітарної) допомоги, а також недопущення переохолодження людей у разі ускладнення погодних умов та забезпечення громадського правопорядку під час перетину лінії розмежування.

Міністри ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ "Гнутове".

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, глава МЗС Данії Андерс Самуельсен і глава МЗС Чехії Томаш Петршічек прибули до Маріуполя

Метою поїздки є отримання актуальної інформації щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що 15 січня міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України повинні були відвідати Маріуполь, проте через важкі погодні умови їм довелося проводити переговори з міською владою через онлайн-зв'язок із Дніпра. 

Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі Клімкін обговорив з Петршічеком проблематику енергетичної безпеки в Європі
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