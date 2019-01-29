Клімкін і глави МЗС Чехії та Данії провели переговори з керівництвом Маріупольського порту

Фото: міністри у Маріупольському порту 29 січня (twitter.com/KaterynaZelenko)

Зокрема, було обговорено перспективи надання допомоги Приазов‘ю

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Данії - Андерс Самуельсен та Чехії - Томаш Петршічек 29 січня провели зустріч з керівництвом Маріупольського порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря МЗС України Катерини Зеленко.

Як зазначається, глави МЗС обговорили, зокрема, перспективи надання допомоги Приазов'ю в умовах блокування Росією українських кораблів.

"Важлива зустріч міністрів закордонних справ і представників місії ЄС з керівництвом Маріупольського порту. Обговорили проблеми блокування Росією українських кораблів та перспективи надання допомоги Приазов‘ю", - написала Зеленко.

Нагадаємо, сьогодні міністри також відвідали пункт надання допомоги населенню на КПВВ "Гнутове". Зокрема, вони ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ.

РБК-Україна писало, що сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, глава МЗС Данії Андерс Самуельсен і глава МЗС Чехії Томаш Петршічек прибули до Маріуполя, щоб отримати актуальну інформацію щодо безпеки, гуманітарної та соціально-економічної ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил.