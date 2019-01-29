Глави МЗС Чехії, Данії та України відвідали корабель морської охорони у Маріуполі

Фото: Клімкін, Петршичек та Самуельсен (twitter.com/pavloklimkin)

Під час візиту в Маріуполь міністри обговорили започаткування нових проектів, які б сприяли розвитку регіону

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Чехії Томаш Петршичек та Данії Андерс Самуельсен 29 січня відвідали корабель морської охорони "Донбас", що виконує завдання у складі операції Обʼєднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС.

Як зазначається, міністри прибули в Маріуполь, щоб оцінити наслідки російської агресії для міста та обговорити започаткування нових проектів, які б сприяли розвитку регіону.

У межах візиту міністри відвідали корабель морської охорони та поспілкувалися з прикордонниками.



"За декілька днів до цього візиту Росія почала пропускати наші судна на Маріуполь. Навіть сам факт візиту є ефективним елементом тиску наших європейських друзів і колег", - сказав Клімкін.

Дипломатичний фронт діє Дипломатичний фронт діє 29 січня міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Чехії Томаш Петршичек та Данії Андерс Самуельсен прибули в Маріуполь аби оцінити наслідки російської агресії для міста та обговорити започаткування нових проектів, які б сприяли розвитку регіону. Міністри відвідали корабель морської охорони «Донбас», що виконує завдання у складі операції Обʼєднаних сил та поспілкувалися з прикордонниками. «За декілька днів до цього візиту Росія почала пропускати наші судна на Маріуполь. Навіть сам факт візиту є ефективним елементом тиску наших європейських друзів і колег, - зазначив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Рухаємось далі! Разом переможемо! #ООС #операція_ОС_ Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 січня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні міністри провели зустріч з керівництвом Маріупольського порту. Було обговорено, зокрема, перспективи надання допомоги Приазов'ю в умовах блокування Росією українських кораблів.

РБК-Україна писало, що 29 січня глави МЗС України, Чехії та Данії також відвідали пункт надання допомоги населенню на КПВВ "Гнутове". Зокрема, вони ознайомилися з умовами, які створено на пункті для громадян, що перетинають КПВВ.