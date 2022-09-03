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Голову Закарпатської ОВА обрали лідером обласної організації "Слуги народу"

Фото: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Константин Широкун

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита обраний лідером Закарпатської обласної організації Політичної партії "Слуга народу". Збори партії пройшли 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

Микита зазначив, що його обрали більшістю голосів. За його словами, в умовах повномасштабної війни першочергове завдання політичних партій, представлених на Закарпатті, та "Слуги народу" зокрема, полягає в організації та координації низки процесів. Серед них:

  • допомога фронту і тилу, переселенцям і людям з постраждалих регіонів;
  • боротьба з ворожими наративами в інформаційному просторі;
  • підтримка економічного потенціалу регіону.

Раніше ми писали, що Закарпатська область готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.

Також повідомлялося, що за інформацією Закарпатської ОВА, аеропорт "Ужгород" найближчим часом не зможе відновити роботу. Причиною цього є неготовність самого аеропорту і відсутність необхідних документів.

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Закарпатська областьСлуга народаУжгород