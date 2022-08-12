На Закарпатті добуватимуть сіль, яка перекриє 100% потреб країни: названі терміни

У Закарпатській області готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Родовище може забезпечити потреби країни на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Facebook.

За його словами, йдеться про Буштинське соляне родовище, яке може добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

"Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів", - зазначив Микита.

Він повідомив, що вже почали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників тощо. Також було закуплено сучасне обладнання для глибокого промислового буріння.

"За інформацією фахівців, вже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі - до 450 тисяч тонн на сезон", - зазначив Микита.

При цьому, голова ОВА підкреслив, що після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.

"Ми надали інвестору максимально сприятливі умови, домовилися про розгляд додаткових опцій у межах індустріального парку, котрі дозволять підприємству швидше розвиватися", - додав Микита.

Нагадаємо, що через бойові дії на Донбасі зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке раніше забезпечувало 100% потреби країни, що призвело до дефіциту солі в країні.

Після чого Одеська область запропонувала заміну "Артемсолі". Йдеться про Ізмаїльське родовище та можливий видобуток на Куяльницькому лимані, який давно припинився.

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