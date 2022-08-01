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Чи зможе аеропорт в Ужгороді найближчим часом відновити роботу: відповідь ОВА

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Ужгород, Понеділок 01 серпня 2022 09:34
Чи зможе аеропорт в Ужгороді найближчим часом відновити роботу: відповідь ОВА Фото: очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита (t me zakarpatskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Аеропорт "Ужгород" найближчим часом не зможе відновити роботу. Причиною цього є неготовність самого летовища та відсутність необхідних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту в Facebook.

Він пояснив, що аеропорт як мінімум не може працювати через закрите над Україною небо. Крім того, немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

"Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси", - зазначив Микита.

Проте очільник ОВА запевнив, що робота над відновленням аеропорту ведеться. Для цього потрібно залучити Міністерство інфраструктури, "Украерорух", СБУ, ДСНС, фахівців з пасажирської і вантажної авіації для консалтингу й оптимізації роботи.

"Ми говоримо про процес - довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту - це не більше, ніж бажання та наміри", - додав Микита.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що аеропорт "Ужгород" може скоро запрацювати, оскільки Закарпатська обласна рада виділила 26 млн гривень на його роботу.

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Ужгород Закарпатська область
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