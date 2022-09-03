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Главу Закарпатской ОВА избрали лидером областной организации "Слуги Народа"

Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита (t.me/zakarpatskaODA)
Автор: Константин Широкун

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита избран лидером Закарпатской областной организации политической партии "Слуга Народа". Собрание партии прошло 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты.

Микита отметил, что его избрали большинством голосов. По его словам, в условиях полномасштабной войны первоочередная задача политических партий, представленных в Закарпатье, и "Слуги народа" в частности, заключается в организации и координации ряда процессов. Среди них:

  • помощь фронту и тылу, переселенцам и людям из пострадавших регионов;
  • борьба с враждебными нарративами в информационном пространстве;
  • поддержка экономического потенциала региона.

Ранее мы писали, что Закарпатская область готовится принять эстафету самого мощного производителя соли в Украине. Месторождение может обеспечить потребности страны на 100%.

Также сообщалось, что по информации Закарпатской ОВА, аэропорт "Ужгород" в ближайшее время не сможет возобновить работу. Причиной этого является неготовность самого аэропорта и отсутствие необходимых документов.

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Закарпатская областьСлуга народаУжгород