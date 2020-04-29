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Голову тендерного комітету "Мирногравугілля" підозрюють в розкраданні 51 млн гривень

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 13:33
Голову тендерного комітету "Мирногравугілля" підозрюють в розкраданні 51 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваного оголосили в міжнародний розсык

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру голови тендерного комітету держпідприємства "Мирногравугілля" в розкраданнях 51,17 млн гривень у вугільній галузі України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Повідомляється, що учасники корупційної схеми в період 2016-2018 років фактично встановили контроль над держзакупівлями трьох підприємств - "Селидіввугілля", "Мирногравугілля" і "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

"У 69 закупівлі зазначених вугледобувних підприємств... договору на поставку отримувала одна компанія. При цьому мова йшла про постачання різних позицій: паливно-мастильні матеріали, запасні частини до гірничо-шахтного обладнання, металовироби, кабельна продукція для шахт. Однак, фактично ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою на товар, придбаний у учасників реального сектора", - повідомили в НАБУ.

протягом майже трьох років ці підприємства закупили за завищеними цінами товарів на майже 174,5 млн гривень, переплативши 51,17 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковані ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. Оскільки місцезнаходження підозрюваного не встановлено, він оголошений у міжнародний розшук.

загалом, по даній справі проходять 10 підозрюваних. Розслідування ведеться з лютого 2017 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України викрила розкрадання близько 33 млн гривень, виділених для потреб Збройних сил України.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили розкрадання майже 1,4 мільярда гривень на закупівлю харчових продуктів та інших предметів для потреб установ виконання покарань.

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