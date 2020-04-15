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СБУ викрила мільярдні зловживання на закупівлях для виправних закладів

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 21:41
СБУ викрила мільярдні зловживання на закупівлях для виправних закладів
Фото: проведення обшуків (ssu.gov.ua)

СБУ перевіряє причетність правоохоронців до розкрадання

Правоохоронці викрили розкрадання майже 1,4 мільярда гривень на закупівлях харчових продуктів та інших предметів для потреб установ виконання покарань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

За даними СБУ, правоохоронці викрили незаконну схему проведення у 2017-2019 роках тендерних торгів державною установою "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". На торгах за завищеними цінами були закуплені продукти та інші предмети на суму понад 5 млрд гривень.

Крім того, СБУ встановила, що переможці торгів поставляли у виправні заклади продукти, які не відповідали державним вимогам та були небезпечними для вживання, тому вони списувалися з Державного резерву.

"Зокрема, під час реалізації договорів підконтрольні комерційні підприємства постачають м’ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості. При підготовці до продажу продукція обробляється хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги. Через це продукти не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації", - пояснили у службі.

Попередньо, сума завищення вартості товарів на цих протиправних закупівлях становить майже 1,4 млрд гривень. Наразі СБУ встановлює ймовірну причетність до розкрадання співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо прокуратура направила до суду справу щодо головного бухгалтера підприємства, яку підозрюють у заволодінні 88 млн гривень одного з суб’єктів господарювання фармацевтичної галузі.

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