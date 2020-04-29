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Главу тендерного комитета "Мирноградуголь" подозревают в хищении 51 млн гривен

Новости » Общество     29.04.2020 - 13:33
Главу тендерного комитета "Мирноградуголь" подозревают в хищении 51 млн гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемого объявили в международный розсык

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе тендерного комитета госпредприятия "Мирноградуголь" в хищениях 51,17 млн гривен в угольной сфере Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что участники коррупционной схемы в период 2016-2018 годов фактически установили контроль над госзакупками трех предприятий - "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".

"В 69 закупках указанных угледобывающих предприятий… договора на поставку получала одна компания. При этом речь шла о поставках самых разных позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтному оборудованию, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако, фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора", - сообщили в НАБУ.

В течение почти трех лет эти предприятия закупили по завышенным ценам товаров на почти 174,5 млн гривен, переплатив 51,17 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.255 УК Украины. Поскольку местонахождение подозреваемого не установлено, он объявлен в международный розыск.

В общем, по данному делу проходят 10 подозреваемых. Расследование ведется с февраля 2017 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины разоблачила хищения около 33 млн гривен, выделенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили хищение почти 1,4 миллиарда гривен на закупках пищевых продуктов и других предметов для нужд учреждений исполнения наказаний.

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