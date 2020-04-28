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СБУ викрила розкрадання в ЗСУ на угоді в 33 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 14:59
СБУ викрила розкрадання в ЗСУ на угоді в 33 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці повідомили про підозру представнику ЗСУ та комерційного підприємства

Служба безпеки України викрила розкрадання коштів, виділених для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони та комерційною структурою Кривого Рогу було укладено ряд договорів на постачання мастильних коштів на суму понад 33 млн гривень.

"Правоохоронці задокументували, що комерсанти поставили в Збройні сили України мастильні матеріали істотно нижчої категорії якості, ніж вказано в умовах закупівлі, та відповідно значно дешевше. Встановлено, що тільки у рамках виконання однієї з операцій комерсанти завдали державним інтересам шкоду в розмірі більш ніж 1 млн гривень, що підтверджено відповідними експертизами", - повідомили в СБУ.

За даним фактом керівнику одного з центральних управлінь ЗСУ в Києві, який уклав цю угоду, повідомлено про підозру у ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем). Керівнику комерційної структури підозра повідомили ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області військових підозрюють у продажу запчастин до вертольотів. Збитки становлять близько 30 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили розкрадання майже 1,4 мільярда гривень на закупівлю харчових продуктів та інших предметів для потреб установ виконання покарань.

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