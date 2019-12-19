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Главу НАБУ Ситника внесли до реєстру корупціонерів

Новини » Політика   

Ситника також оштрафували

Главу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані реєстру.

Ситника внесли до реєстру корупціонерів після постанови Рівненського апеляційного суду, який не задовольнив апеляційну скаргу захисту і визнав його винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

Також Ситник отримав штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень з конфіскацією подарунків в дохід держави.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше пів мільйона гривень.

Крім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП просять Зеленського ветувати останній закон про недоторканність. Передбачається, що закон знизить ефективність розслідування злочинів, скоєних за участю діючих парламентарів.

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