НАБУ і САП просять Зеленського ветувати останній закон про недоторканність

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Передбачається, що закон знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Національне антикорупційне бюро (САП) просять президента України Володимира Зеленського ветувати закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зазначається, що зняття депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів, а окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності.

"Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію Генпрокурору, щоб той розпочав розслідування", - йдеться у повідомленні.

Також вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні.

"Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого ймовірно причетний нардеп. До набуття чинності законопроекту №2237, слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статусу закону, детективам доведеться переконувати Генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими", - говорять правоохоронці.

Зазначимо, що відповідно до законопроєкту №2237, Генеральний прокурор стане єдиним в Україні, хто зможе почати розслідування кримінального правопорушення народним депутатом України.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

Як повідомляло РБК-Україна, текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів, з'явився у Раді на початку жовтня.