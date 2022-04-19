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У полоні окупантів в Запорізькій області залишаються 69 людей, - омбудсмен

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Запорізька область, Вівторок 19 квітня 2022 17:00
У полоні окупантів в Запорізькій області залишаються 69 людей, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти в Запорізькій області викрали 155 людей. За останніми даними, 86 заручників відпустили, а 69 все ще знаходяться в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"За наявною інформацією, станом на вечір 18 квітня, на території регіону зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб військами російської федерації. Наразі 86 заручників уже звільнено, у полоні залишаються ще 69 людей", - написала Денісова.

За її словами, із загальної кількості викрадених:

  • 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
  • 14 підприємців (звільнено 6),
  • 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
  • 3 адвокати (звільнено 2),
  • 2 журналісти - звільнені.

"Учора окупанти викрали двох поліцейських і рятувальника. Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, в Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей окупантами.

Також стало відомо, що російські окупанти відпустили одного з жителів Голої Пристані (Херсонська область). У полоні все ще залишаються мер міста та троє громадян.

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