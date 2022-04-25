У Мелітополі місяць тому викрали начальницю управління освіти. Її доля невідома
В окупованому Мелітополі Запорізької області місяць тому російські загарбники викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак. Її доля досі залишається невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олену Буйневич.
"Ніякої інформації не мають педагоги долі нашої колеги з Мелітополя, начальниці управління освіти Ірини Щербак", - написала на своїй сторінці в Facebook Буйневич.
Вона додала, що педагога окупанти заарештували майже місяць тому за те, що вона залишилася вірна Україні. Доля жінки залишається невідомою. Останні новини були про її затримання.
"На превеликий жаль, не резонансна подія. Ми не можемо мовчки дивитися на це",- поскаржилася Буйневич і закликала громадськість говорити про це.
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти тримають у полоні 69 місцевих жителів.
Відзначити, в окупованому Мелітополі російські загарбники викрадають не тільки людей, але сільгосптехніку, вивозячи її потім до Росії.
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