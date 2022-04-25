У Мелітополі місяць тому викрали начальницю управління освіти. Її доля невідома

В окупованому Мелітополі Запорізької області місяць тому російські загарбники викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак. Її доля досі залишається невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олену Буйневич.