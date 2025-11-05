ua en ru
Главу Ингушетии приговорили к 8 годам тюрьмы в Украине

Среда 05 ноября 2025 11:34
UA EN RU
Главу Ингушетии приговорили к 8 годам тюрьмы в Украине Фото: Махмуд-Али Калиматов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине огласили приговор главе Республики Ингушетия за финансирование российских оккупантов. Он заочно приговорен к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По публичному обвинению Черновицкой областной прокуратуры суд вынес заочный приговор для главы Республики Ингушетия.

Он признан виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Чиновнику назначено наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Финансирование войны и поддержка армии РФ

Прокуроры доказали, что чиновник систематически направлял средства и ресурсы для поддержки российских оккупационных войск. По его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с вооруженными силами РФ, - от 100 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, по его приказу организовали поставки медикаментов, тактического снаряжения, тепловых пушек, спальников - всего 45 тонн груза, а также автомобилей для военнослужащих РФ, участвующих в войне против Украины.

Чиновник находится под санкциями Украины, США и Великобритании. Специальное досудебное расследование в этом уголовном производстве проводили следователи Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Отметим, что в Офисе генпрокурора не называют имени обвиняемого, однако по данным из открытых источников, речь идет о Махмуд-Али Калиматова, который был переизбран на второй срок в сентябре 2024 года.

Главу Ингушетии приговорили к 8 годам тюрьмы в Украине

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны опубликовало список российских оккупантов, которые совершают преступления против украинцев. В перечне были названы данные артиллеристов из Ингушетии.

