Розвідка оприлюднила список артилеристів з Інгушетії, які скоюють злочини проти українців

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало черговий список російських окупантів, які скоюють злочини проти українців. Цього разу названо дані артилеристів з Інгушетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 291-ї артилерійської бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 64670)Республіка Інгушетія, Сунженський р-н, н.п. Троїцька, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

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