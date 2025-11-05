ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми в Україні

Середа 05 листопада 2025 11:34
UA EN RU
Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми в Україні Фото: Махмуд-Алі Каліматов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні оголосили вирок главі Республіки Інгушетія за фінансування російських окупантів. Його заочно засуджено до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури суд виніс заочний вирок для глави Республіки Інгушетія.

Його визнано винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Посадовцю призначено покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фінансування війни та підтримка армії РФ

Прокурори довели, що чиновник систематично спрямовував кошти та ресурси для підтримки російських окупаційних військ. За його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами РФ, - від 100 до 400 тисяч рублів.

Крім того, за його наказом організували постачання медикаментів, тактичного спорядження, теплових гармат, спальників - загалом 45 тонн вантажу, а також автомобілів для військовослужбовців РФ, які беруть участь у війні проти України.

Посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії. Спеціальне досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проводили слідчі Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора не називають імені обвинуваченого, проте за даними з відкритих джерел, йдеться про Махмуд-Алі Каліматова, який був переобраний на другий термін у вересні 2024 року.

Главу Інгушетії засудили до 8 років тюрми в Україні

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список російських окупантів, які чинять злочини проти українців. У переліку були названі дані артилеристів з Інгушетії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце