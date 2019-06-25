Голову Державної митної служби оберуть вже сьогодні

Завершальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби відбудеться сьогодні, 25 червня, о 17:00. Про це повідомляє Міністерства фінансів у Facebook.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Шостий апеляційний адміністративний суд відновив дію розпорядження Кабінету міністрів про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.

Відзначимо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

На посаду голови Державної митнрої служби претендують проректор з навчальної роботи Університету митної справи і фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та голова громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки" Андрій Саварец.