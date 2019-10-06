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Главу дипмісії США в Туреччині викликали в МЗС через лайк

Новини » Політика    06.10.2019 - 21:46
Главу дипмісії США в Туреччині викликали в МЗС через лайк
Ілюстративне фото (armedia. am)

Співробітникові посольства сподобалося повідомлення людини, яку в Анкарі вважають причетним до тероризму

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало для дачі пояснень тимчасового повіреного в справах США в Анкарі через лайк від імені офіційного Twitter дипмісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що приводом став лайк, поставлений від імені офіційного Twitter дипмісії під повідомленням одного з користувачів, в якому розповідалося про хворобу лідера проурядової партії "Націоналістичний рух" Девлета Бахчелі і говорилося про те, що Туреччині треба вже зараз думати про те, що буде після його смерті.

Зазначимо, що ситуацію посилив той факт, що автором вихідного повідомлення в соціальній мережі виявився чоловік, який перебував у розшуку за зв'язки з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюлен, якого в Анкарі підозрюють в організації спроби військового перевороту в липні 2016 року.

Нагадаємо, раніше в Туреччині правоохоронці затримали 641 підозрюваного в причетності до опозиційної організації "Терористична організація фетхуллахистов".

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