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Главу дипмиссии США в Турции вызвали в МИД из-за лайка

Новости » Политика    06.10.2019 - 21:46
Главу дипмиссии США в Турции вызвали в МИД из-за лайка
Иллюстративное фото (armedia. am)

Сотруднику посольства понравилось сообщение человека, которого в Анкаре считают причастным к терроризму

Министерство иностранных дел Турции вызвало для дачи объяснений временного поверенного в делах США в Анкаре из-за лайка от имени официального Twitter дипмиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что поводом стал лайк, поставленный от имени официального Twitter дипмиссии под сообщением одного из пользователей, в котором рассказывалось о болезни лидера проправительственной партии "Националистическое движение" Девлета Бахчели и говорилось о том, что Турции надо уже сейчас думать о том, что будет после его смерти.

Отметим, что ситуацию усугубил тот факт, что автором исходного сообщения в социальной сети оказался человек, находящийся в розыске за связи с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Анкаре подозревают в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

Напомним, ранее в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации "Террористическая организация фетхуллахистов".

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