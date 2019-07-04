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ПАРЄ прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом

Новини » Політика    04.07.2019 - 16:25
ПАРЄ прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом
Фото: Георгій Логвинський (facebook.com/georgiylogvinskiy)

Документи підтримали всі політичні групи ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Facebook віце-президента юркомитета ПАРЄ Георгія Логвинского.

Він повідомив, що зазначені документи підтримали всі політичні групи ПАРЄ.

"Україна Ізраїль Європа. Парламентська асамблея 47 країн Ради Європи прийняла за моєї ініціативи два офіційних документа про імплементацію дефініції та про боротьбу з антисемітизмом. Документи підтримані всіма 7 політичними групами, майже пів сотнею депутатів з понад 20 країн РЄ. Серед підписантів Франція, Німеччина, Польща, Туреччина та інші держави, які не найпростіші відносини з Ізраїлем", - повідомив Логвинський.

ПАРЄ прийняла подані Україною документи по боротьбі з антисемітизмом

Крім того, всі члени української делегації підписали документи в повному складі.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що Верховна рада україни повинна імплементувати в законодавстві визнана в Європі поняття антисемітизму. Посол висловив надію, що в Україні імплементують резолюцію Європейського парламенту, якою затверджено робоче визначення терміну "антисемітизм".

В кінці 2018 року профільний комітет Верховної ради з прав людини і нацменшин рекомендував парламенту прийняти постанову "Про звернення Верховної ради до уряду, правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами антисемітизму".

 

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