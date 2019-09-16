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У Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 09:40
У Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту
Фото: пам'ятник жертвам Голокосту (facebook/eduard.dolinsky)

Вандали залишили на пам'ятнику записку з погрозами, де згадується Володимир Зеленський

У селі Богданівка (Миколаївська область) вандали осквернили пам'ятник євреям, який встановлений на місці масового вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського в Facebook.

На фото, які Долинський прикріпив до публікації, видно, що невідомі намалювали на монументі свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненко, а також директору Українського єврейського комітету.

Сама записка крім погроз містить заклик не продавати землю в країні, тому що такий крок "швидко приведе до голокосту".

У Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

Посол Ізраїлю в Києві Йоель Ліон закликав український уряд відреагувати на осквернення пам'ятника. Відповідне повідомлення він опублікував в Twitter.

"Це антисемітський злочин на ґрунті ненависті, без сумніву. Я закликаю український уряд рішуче засудити цей злочин і негайно притягнути винних до відповідальності", - написав Йоель Ліон.

У Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що винні в оскверненні пам'ятника жертвам Голокосту повинні постати перед судом.

"Антисемітський акт вандалізму з використанням символів нацистів має розслідуватися поліцією, а підозрювані виявитися в суді. Євреї - це історія і сьогодення України, тому цей злочин проти України її ворогів. Антисемітизм - ідеологія російської імперії і СРСР", - написав чиновник на своїй сторінці в Twitter.

У Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

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